ЕСПЧ потребовал от РФ допустить медиков до задержанных в Чечне молодых людей

Европейский суд по правам человека 8 февраля обязал Российскую Федерацию в случае действительного заключения двух чеченских граждан немедленно допустить к ним независимых медицинских работников, которые проведут осмотр. Об этом сообщает «Российская ЛГБТ-сеть»*. Правозащитники опасаются, что задержанных могут подвергать пыткам.

Напомним, что двое молодых людей были задержаны на квартире в Нижнем Новгороде, куда их эвакуировали из Чечни летом минувшего года.

Весной 2020 года они были задержаны за администрирование оппозиционного telegram-канала и, по их словам, подверглись пыткам. Видео с их извинениями за свою деятельность было опубликовано в Сети.

С 4 февраля адвокаты Александр Немов и Марк Алексеев не могут встретится со своими подзащитными. Сейчас им пытаются вменить пособничество членам незаконного вооруженного формирования.

В понедельник им устно сообщили, что молодые люди находятся в изоляторе временного содержания Урус-Мартановского района. Но адвокатов не пропускают дальше КПП на этом объекте.

В «Российской ЛГБТ-сети» опасаются, что пребывание у чеченских силовиков может быть смертельно опасным для задержанных парней. Ранее стало известно, что молодые люди отказались от адвоката.

В ЕСПЧ также требуют обеспечить доступ родных к задержанным.

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