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"Российская ЛГБТ-сеть"* нашла похищенных в Нижнем Новгороде чеченцев

Общество
16:19, 06 февраля 2021

"Российская ЛГБТ-сеть"* нашла похищенных в Нижнем Новгороде чеченцев
Погром в убежище в Нижнем Новгороде, где содержались подопечные организации // Фото: «Российская ЛГБТ-Сеть»
Погром в убежище в Нижнем Новгороде, где содержались подопечные организации // Фото: «Российская ЛГБТ-Сеть»

Пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети»* Тим Бесцвет сообщил, что команда подала ходатайство в ЕСПЧ о принятии срочных обеспечительных мер в отношении двух чеченцев. Об этом пишет «Новая газета».

Ранее организация экстренно эвакуировала молодых людей из региона в Нижний Новгород, поскольку они были задержаны и содержались в полку патрульно-постовой службы полиции № 2 имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Правозащитники подозревают, что задержанные подвергались пыткам.

Предполагается, что преследование молодых людей было связано с администрированием оппозиционного Telegram-канала Osal Nakh 95. После задержания весной 2020 года в Сети появилось видео, где они извиняются за свою деятельность.

Тим Бесцвет рассказывает, что оба парня были доставлены в РОВД по Гудермесскому району в Чечне только после того, как мать одного из них приехала писать заявление о розыске сына.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники ОМОН и ФСБ. По данным Бесцвет, молодых людей подталкивали к отказу от адвоката, хотя мать одного из них не отказывалась от защиты.

В полиции не стали отвечать на вопросы адвоката Александра Немова. Удалось узнать лишь, что оба задержанных проходят свидетелями по какому-то делу.

* БФ «Сфера», являющийся организацией-оператором Российской ЛГБТ-сети, 01.03.2016 был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента

Теги: #Чечня

Рубрика: Общество

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