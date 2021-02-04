Арестован еще один петербуржец, толкавший полицейского, направившего на него пистолет

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал местного жителя Артема Попова, пишет «Медиазона» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Попов дал признательные показания по ситуации, произошедшей на акции протеста на Сенной площади 31 января. Тогда он толкнул полицейского двумя руками, чем причинил силовику «физическую боль и моральный вред».

В результате полицейский направил пистолет в сторону демонстрантов. В МВД его действия расценили как обоснованные.

Против Попова заведено уголовное дело по статье о насилии к представителю власти. Ранее по тому же делу был арестован Кирилл Богданов.