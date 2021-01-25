Прокуроры проверят качество горячего питания в школах из-за случаев отравления

Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным проверить исполнение законодательства по организации горячего питания в детсадах и школах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления надзорного ведомства.

Проверка во всех регионах страны начнется в связи с участившимися случаями выявления массовых инфекций среди воспитанников образовательных учреждений.

Прокуроры в том числе будут оценивать качество транспортировки и хранения продуктов коммерческими организациями и санитарные нормы непосредственно в столовых и пищеблоках.