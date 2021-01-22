Генпрокуратура не будет выдавать россиян из-за взрыва судна в Бейруте

В Генпрокуратуре сообщили, что не получали запросов со стороны Интерпола на выдачу россиян, фигурирующих в деле о взрыве в порту Бейрута, пишет «Интерфакс».

Напомним, взрыв произошел летом минувшего года. Предполагалось, что сотрудник порта использовал сварочный аппарат на судне с нитратом аммония. Погибли более 200 человек, сотни семей лишились крова.

Судно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, который проживает на Кипре. Капитаном корабля является Борис Прокошев. Из-за экономических вопросов судно пребывало арестованным в Бейруте с 2013 года.

Именно упомянутых граждан просит выдать Интерпол, как ранее сообщали СМИ. Но речь идет о «красном уведомлении», которое не подразумевает обязательное исполнение.

В Генпрокуратуре РФ отмечают, что даже при получении запроса со стороны Интерпола они не намерены выдавать россиян.