МВД во Владивостоке выплатит 2 млн родителям убитого полицией мужчины

Во Владивостоке родители убитого 34-летнего Александра Паутова добились компенсации от МВД России в размере 2 миллионов рублей. Также ведомство обязано компенсировать им затраты на погребение сына, пишет фонд «Общественный вердикт»* в Facebook.

Пьяные сотрудники полиции задержали Александра в сентябре 2016 года. Они предположили, что у него могут быть при себе наркотики. В отделе наркотики не нашли и начали избивать мужчину. Когда тот скончался, они вынесли его из отдела полиции и оставили тело в 30 метрах поодаль.

В итоге судмедэксперты зафиксировали на теле Паутова переломы ребер, челюстей, разрыв селезенки, множественные травмы, нанесенные тяжелым тупым предметом.

Виновники убийства в итоге получили от 8 до 13 лет колонии строгого режима.

* Фонд «Общественный вердикт» признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.