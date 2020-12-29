Апелляционный суд: Только 6 из 7 фигурантов дела "Сети"* жаловались на пытки

Во Власихе Апелляционный военный суд признал сомнительными утверждения фигурантов дела «Сети» о пытках, поскольку один из семи подсудимых не указывал ни на психологическое давление, ни на физическое насилие. Речь идет о Михаиле Кулькове, пишет «7х7».

В апелляционной инстанции посчитали достаточно мотивированным отказ в проведении проверки по жалобам о пытках. Суд также считает, что в деле нет признаков фабрикации, а в первой инстанции его разобрали «объективно и всесторонне».

Напомним, семь анархистов из Пензы получили от 6 до 18 лет колонии строгого или общего режимов. В октябре им оставили приговор в силе. Их обвиняли в попытке создать по всей стране группы, нападающие на представителей силовых ведомств и на офисы «Единой России».

Прим. Sobesednik.ru: «Сеть» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.