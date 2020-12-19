Пожарные запретили россиянам ставить новогодние елки близко к стенам

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые противопожарные правила, которые в том числе определяют нормы для установки новогодних елок в домохозяйствах и иных помещениях. Об этом пишет «Парламентская газета».

Декоративная елка не должна загромождать эвакуационные пути. Дерево, будь оно искусственным или живым, не должно находиться ближе, чем в метре от систем кондиционирования и отопления.

Также граждане обязаны будут ставить елку в метре от стен и от потолков. Правила будут актуальными до 31 декабря 2026 года.