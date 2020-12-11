В подвалах запретили обустраивать склады, производства и детские центры

С 1 января начнут действовать обновленные правила противопожарного режима. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на официальный сайт базы правовой информации.

Так, теперь будет запрещено обустраивать мастерские, производственные участки и склады для хранения продукции на чердаках, технических, подвальных и цокольных этажах, а также в подпольях и в вентиляционных камерах. В частности запрещено расположение склада мебели в подвальных помещениях.

Также запретят расположение детских развивающих и спортивных центров на цокольных и подвальных этажах.

Новые правила установлены до 2026 года. За их нарушение предусмотрена административная ответственность в виде приостановки работы объекта, предупреждения или штрафа.