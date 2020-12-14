Россияне тратят только на еду 30% дохода. Немцы – 10%, турки – 20%, казахи – 50%

Треть от всех своих доходов жители России тратят на продукты питания. Ещё 3% уходит на табак и алкоголь, следует из опубликованного исследования РИА Новости. При этом почти все страны Восточной Европы сильно опережают РФ по этому показателю.

Лидером рейтинга стал Люксембург, где на еду уходит лишь 8,4% дохода. В Нидерландах для этого нужно лишь 10,6%, на третьем месте пока находится Великобритания с теми же 10,6%. Далее следуют Ирлания и Германия с 11,5 и 11,7% соответственно.

В Чехии, которая открывает европейскую двадцатку, на еду жители тратят 19,2%, в Греции на эти цели уходит ровно 20%, а в Турции 20,8%. Чуть выше показатель в Польше — она расположилась на 27 месте с 25,1% дохода, затрачиваемого на продовольствие. Россия занимает лишь 31 строчку из 40 включенных в рейтинг стран, почти такой же результат у Черногории, где траты такие же — 29,7%.

Ещё хуже дела обстоят в Беларуси, где граждане расходуют 35,8% на еду, в Сербии (34,2%) и в Молдове (40,6%).

С заметным отрывом идут Украина и Казахстан, завершающие рейтинг: если в Украине показатель достигает 47,9%, то в Казахстане ещё больше — 49,4%.