Дерипаска предложил Путину вместо распоряжений по ценам дать аграриям денег

Предприниматель Олег Дерипаска предупредил, что в вопросе роста цен, несмотря на все распоряжения главы государства, «чуда не будет», потому что представители аграрного бизнеса вынуждены поднимать цены из-за дорогих кредитов.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — задается вопросом бизнесмен.

В своем Telegram-канале он отмечает, что с отраслью работали несколько «нормальных» министров, но «ни они, ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты». Также он удивляется, что в России вообще хватает продовольствия, учитывая, что самая активная четверть население уезжает в «Большую Москву».

Дерипаска объясняет, что для решения поставленных президентом вопросов нужно дать аграриям денег — «хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке». Он отмечает, что для развития отрасли и остановки роста цен нужны «серьезные вложения» в инфраструктуру, логистику и хранение.

Отметим, что власти Приморья уже нашли более простое решение — там запретили торговым сетям продавать растительное масло и сахар выше установленных значений. К тому же, по данным «Известий», склоняются в федеральном правительстве.