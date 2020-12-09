Ночная работа трех баров в центре Питера привела к двум уголовным делам

В ночь на 9 декабря Роспотребнадзор совместно с силовиками и комитетом по контролю за имуществом города провели рейд по городским барам. Так, три заведения в центре Северной столицы отказались исполнять требования Смольного и работали после 23:00, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.

В итоге было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Роспотребнадзор завел одно административное производство.

Сейчас силовые ведомства устанавливают круг виновных лиц и обстоятельства уголовного правонарушения.