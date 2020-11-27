Солистка Pussy Riot расскажет о том, почему важно поддерживать жертв насилия

Креативная площадка Kultrab организовала онлайн-лекторий «Школа любви» в рамках кампании против насилия над женщинами.

Первой лекцией в цикле станет выступление участницы Pussy Riot и соосновательницы правозащинтого движения «Зона права» Надежды Толоконниковой. Она расскажет, почему важным является, в первую очередь, занимать поддерживающую позицию в случаях, когда человек сообщает, что пострадал от насилия.

Психолог центра «Насилию.нет» Наталья Тимофеева расскажет, где определяется грань эмоционального насилия над человеком, а адвокат и одна из соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Мари Давтян расскажет, что делать, чтобы юридическая защита жертв абьюза наконец начала работать в России.

Для участия в лекциях необходимо оформить заявку на сайте проекта.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве на акциях против домашнего насилия были задержаны 15 человек.