Около 15 человек задержаны в Москве на акциях против домашнего насилия

В Москве полицейские сорвали пикеты активисток и союзников движения «СоцФем Альтернатива», а также участницы инициатив «Дочери Сиф» и «ФемФракция Гражданского общества». Задержано около пятнадцати человек, передает «ОВД-Инфо».

Первые акции в честь старта кампания против домашнего насилия прошли у станции метро «Арбатская», откуда часть демонтранток были доставлены в ОВД «Арбат». Когда пикеты передислоцировались на станцию «Новокузнецкая», откуда задержанных доставляли в ОВД «Замоскворечье».

Всех задержанных консультируют юристки Анна Ромащенко и Екатерина Селезнева. Полицейские в ОВД «Арбат» угрожают взять у всех участников акции отпечатки пальцев, а одного из активистов поместить в камеру. Что именно планируют предъявлять в качестве обвинения, пока неизвестно.

В планах у участниц было провести серию одиночных пикетов и встать в цепь солидарности в борьбе с семейно-бытовым насилием.

25 ноября в мире стартует ежегодная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия», когда противники партнерского и семейно-бытового абьюза проводят адресные акции для обращения внимания на проблему.

Ранее Sobesednik.ru писал, что адвокат Мари Давтян призвала сторонниц ненасильственных отношений в семье отправить обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она предложила выразить таким образом недовольство пробуксовкой закона о профилактике семейно-бытового насилия, доработка которого была отложена на время после пандемии.

Также сегодня прошла акция против домашнего насилия в Ижевске, но активистам и активисткам РСД пришлось поменять ее место проведения. Изначально пикеты должны были провести у Дома правительства, но в итоге они прошли у здания республиканской поликлиники.

Известно, что акции прошли в Челябинске и Санкт-Петербурге.