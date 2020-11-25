Сторонницы закона против домашнего насилия массово обратились к Володину

Одна из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Мари Давтян обратилась к общественности из-за того, что рассмотрение документа было отложено до окончания пандемии.

«Недавно нам сказали, что закон против домашнего насилия неактуален, никто не просит его принять, он никому не нужен. Давайте покажем, что это не так», — цитирует Мари Давтян портал «Такие дела».

В итоге активистки массово начали отправлять обращения на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с требованием ускорить продвижение закона.

В законопроект, разработанный специалистами в сфере работы с домашним абьюзом, были внесены правки, которые вызвали недовольство со стороны авторов и правозащитников. В итоге его доработку перенесли на время после пандемии коронавируса.

Напомним, сейчас во всем мире проходит кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия».