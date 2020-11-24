В Минпросвещения поддержали идею о предмете по правам человека в школе

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась к Министерству просвещения с предложением о введении нового урока в школьной программе.

«Именно с учеников младших классов начинает формироваться понятие уважения к правам человека, уважения к государству. Мы хотели бы вас попросить разработать такой модуль для школьников, который бы назывался "Права человека"», — цитирует Москалькову ТАСС.

Кому именно будет делегировано право преподавать этот предмет и какую специальную подготовку должен будет иметь педагог, пока не сообщается.

Первый заместитель министра профильного ведомства Дмитрий Глушко поддержал предложение, назвав его «абсолютно правильным».

Впервые Москалькова заявила о создании учебного курса о правовом просвещении еще в 2017 году, когда ее поддержал Дмитрий Медведев.