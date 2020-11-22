В Петербурге против оборонявшейся от партнера журналистки заведут дело

Шеф-редактор петербургского журнала Generation Карина Азоян сообщила, что против нее планируют возбудить уголовное дело по факту нанесения раны молодому человеку.

В субботу девушка во время ссоры с партнером взялась за нож. «Он – любитель проявлять агрессию, несколько ситуаций таких было. Я пыталась предотвратить эту агрессию и немножечко его напугать, чтобы он меня не трогал, не поднимал руку и ничего не сделал. Решила защититься, больше напугать его ножом, он наткнулся на него, и я вызвала полицию», — рассказала Карина Азоян «Невским новостям».

Сам мужчина не стал писать заявление на Карину и подтвердил все ее слова. У него была диагностирована колото-резаная рана передней брюшной стенки и рана пальца руки. Сейчас он находится в больнице, где ему провели операцию.

Хоть девушка и вызвала полицию в связи с тем, что молодой человек проявлял против нее агрессию, но сама она станет фигуранткой уголовного дела. Также на нее составлен протокол за употребление наркотических веществ.

Ее отпустили с условием, что она явится в отдел в назначенное время.