ЧС во Владивостоке и вид на жительство за 10 млн. Новости к утру 20 ноября

Во Владивостоке введен режим чрезвычайной ситуации из-за дождя с метелью. В ночь на четверг на город обрушилась полуторная норма осадков. Из-за шквалистого ветра на дорогах, тротуарах и линиях электропередачи образовалась наледь, которая частично обесточила некоторые дома.

Всего около 90 тысяч жителей остаются без электроснабжения, а где-то нет и отопления. Частично отмечаются проблемы с водоснабжением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Минэкономики подготовило законопроект, который позволит выдавать вид на жительство в РФ тем гражданам, которые вложат в экономику страны не менее 10 миллионов рублей, либо будут владеть гособлигациями на сумму не менее 30 миллионов.

При этом должны быть выполнены ряд условий. Например, при вложении 10 миллионов нужно также трудоустроить на работу хотя бы десять россиян.

Также для вида на жительство можно проинвестировать в российский бизнес на 15 миллионов рублей, но компания должна при этом просуществовать не менее трех лет, уплатить не менее 6 миллионов налогов и трудоустроить не менее 25 человек, поясняют «Известия».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подтвердил, что в правительстве подготовлен законопроект об ответственности соцсетей за неудаление запрещенного на территории РФ контента. В этом случае будут предусмотрены штрафы, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд приостановил деятельность организатора ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из-за жалоб на нарушение режима самоизоляции. Жалобщиком при этом оказался известный противник ЛГБТ Тимур Булатов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Через девять дней к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид размером от 370 до 820 метров, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА. Отмечается, что он пролетит мимо, но при этом посчитана стоимость полезных ископаемых на нем. Предполагается, что в нем содержатся никель, кобальт и железо на 17 миллиардов долларов.