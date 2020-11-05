Более половины задержанных по теракту в Вене ранее были судимы

Глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что четверо из 15 задержанных по делу о теракте в Вене ранее уже были осуждены по статья о терроризме, передает «Интерфакс».

Еще два человека ранее были осуждены за попытку совершения убийства чести в Линце и двое были судимы за проявление насилия.

Также в Гендирекции общественной безопасности отметили, что двое из осужденных покинули тюрьмы раньше срока по УДО.

Напомним, теракт в Вене произошел 2 ноября. Стрельба бала открыта неподалеку от главной городской синагоги. 20-летний мужчина был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Ранее он был осужден за попытку примкнуть к террористическому движению, но был отпущен раньше срока, поскольку убедил юстицию в своем «исправлении».