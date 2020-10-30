Каждый десятый девятиклассник: в Сети вышел фильм о сельских школах

В ряде online-кинотеатров и на YouTube состоялась премьера фильма о работе специалистов из крупных городов в сельских региональных школах. Неигровое кино посвящено теме разрыва в качестве образования тех, кто живет на «большой земле» и в малых весях. Оно стало третьим в линейке документальных лент «Другие люди?» о жизни россиян.

«Когда в 9 классе замеряют результаты 15-летних школьников, оказывается, что каждый десятый функционально неграмотен ни по чтению, ни по математике, ни по естествознанию, — говорит в фильме сооснователь программы «Учитель для России» Алена Маркович. — Если мы берем неграмотность хотя бы по одному из этих ключевых направлений, то это уже каждый третий ребенок. И в основном это дети, которые живут в селах, малых городах».

«Есть большая связь между социальной неуспешностью, горизонтами возможностей в очень большой стране. Люди могут чувствовать себя на отшибе цивилизации, это ощущение берется от дефицита места, в котором человек живет. Получается, что, если ты не родился в большом городе рядом с хорошей школой, то тебе просто сразу не повезло. И я не понимаю, почему так должно быть», — задается вопросом другая соосновательница проекта Ольга Фогельсон.

Для точечного решения проблемы проект «Учитель для России» выделяет гранты для специалистов, которые едут на два года преподавать в сельские школы. В фильме педагоги рассказывают, зачем им это нужно и почему это важно.

Полностью фильм можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале «Другие люди».