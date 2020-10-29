Ведущие подкаста о материнстве оправдывались в полиции по жалобе о гомопропаганде

В Москве журналисток подкаста «Либо/либо» Дарью Черкудинову и Лику Кремер вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних ОМВД по Тверскому району. Причиной для их визита стала жалоба детского омбудсмена Анны Кузнецовой, пишет «Медиазона».

К Кузнецовой обратился «отец двоих детей», которому не понравился эпизод подкаста «Новое материнство». Он наткнулся на эту запись по ссылке в сервисе ответов «Яндекс.Кью». Мужчина обнаружил там «антинаталистскую позицию» (Антинатализм – идея отказа от рождения новых людей, — прим. Sobesednik.ru), пропаганду однорозового секса.

Кузнецова взяла письмо гражданина в оборот и добавила, что в в записи также есть признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В частности омбудсмена смутили фразы, где семья из двух женщин живет вместе больше восьми лет, а сыну одной из них сейчас 21 год. В другой записи речь идет о трансгендерном переходе «девочки в возрасте 16 лет, ставшей мальчиком, который затем стал геем».

Черкудинова в объяснениях для инстанции отметила, что они выступают только «за» материнство. Журналистки расстроены тем, что такие заявления рассматриваются на разных инстанциях всерьез.