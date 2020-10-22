Навальный рассказал, как сын называет его после отравления

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в Германии, куда был эвакуирован спецбортом из омской клиники после истории с отравлением. Лечение популярного российского блогера прошло успешно, он вышел из комы и встал на ноги, сейчас у Навального период реабилитации.

Примечательно, что практически с первых же дней после того, как к оппозиционеру вернулось ясное сознание, он снова стал активен в социальных сетях и старается держать своих сторонников в курсе всего, что с ним происходит. Не так давно Алексей Навальный опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото, сделанное во время совместной прогулки с сыном и даже рассказал, как 12-летний Захар называет его после отравления.

«Стараюсь побольше ходить и брать с собой на прогулки Захара. Он называет это "Малыш и коматозник на прогулке"», – заявил блогер в подписи к посту.

Судя по всему, поклонники политика по достоинству оценили чувство юмора его наследника, оставив множество одобрительных комментариев под этой публикацией. Кроме того, сам пост всего за три часа с момента публикации успел набрать уже более 170 тысяч отметок «нравится».