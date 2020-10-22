Начальник, сокамерники и везение: Кокорин впервые подробно рассказал о пребывании на зоне

Учреждения ФСИН ассоциируются у подавляющего большинства людей с будничной серостью, не самыми приятными особенностями пребывания среди осужденных, удручающей обстановкой обшарпанных камер и особенным тюремным укладом. По крайней мере, именно такой «зона» представляется тем гражданам, которые ни разу не переступали порог колонии или СИЗО, а о порядках и поведении контингента таких учреждений знают преимущественно из рассказов или фильмов.

Между тем кто-то вполне может найти в подобном заключении и положительные стороны. К примеру, известный российский футболист Александр Кокорин, угодивший в 2019 году в скандальную историю с избиением чиновника Минпромторга в Москве. Примечательно, что после освобождения из колонии спортсмен ни разу не рассказывал о подробностях своего пребывания в ней, однако в недавнем Youtube-каналу PEOPLETALK TV футболист решился на откровенный разговор на тему, которая, как прежде казалось многим, должна восприниматься им как темная история, заслуживающая лишь того, чтобы поскорее о ней забыть. Как оказалось, из времени, проведенного в одном из учреждений ФСИН в Белгородской области, Александр вынес немало относительно хороших моментов.

«Нам очень сильно повезло, что мы – медийные люди. С нами боялись что-то сделать, поэтому отношение было замечательное. Начальник колонии тоже замечательный – он давний поклонник футбола и болельщик "Динамо". Не то, чтобы мы сидели у него в кабинете и разговаривали о "Динамо", просто он очень любит спорт. На зоне было расписание на весь день: что ты должен делать и когда. По вечерам он нам разрешал выходить на спортгородок, мы там тренировались ежедневно. Мы даже сыграли несколько турниров, несколько матчей сыграли с сотрудниками. Было приятно получать огромное количество писем – отвечая на них, время пролетало незаметнее, по три-четыре часа в день. Всего пришло около шести тысяч писем. Мне сотрудник говорил, что на Новый Год всем приходит писем меньше, чем мне за это время. Также повидал много людей, самых разных. Потерял ли я год жизни? Это как армия, только более мужская», – рассказал Кокорин.