Кокорин пожертвовал 1 миллион из квартиры ценой в 42 миллиона

В других своих московских апартаментах, которые стоят в два раза дороже, футболист так и не прописался.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил скриншот о переводе денежных средств в Фонд Арнеллы Персаевой (на лечение девочки из Северной Осетии), призвав остальных футболистов последовать его примеру. В опубликованном документе спортсмен не стал стирать адрес прописки. Благодаря этому можно узнать, что недвижимость Кокорина располагается вблизи стадиона ЦСКА, где сборная России разгромила команду из Южной Кореи (4:2) перед ЧМ-2018.

В огромном ЖК «Проезд Берёзовой рощи, 12» Кокорину принадлежит трехкомнатная квартира на 16 этаже площадью в 107 метров. Кадастровая стоимость – 34 млн рублей, однако на сайте ЦИАН жилье на том же этаже со сходным метражом продается за 42 миллиона. «Прекрасные виды из окон. Жилой комплекс находится на огороженной охраняемой территории с подземным и наземным паркингом, огромным внутренним благоустроенным двором с детскими площадками и развитой инфраструктурой. Отличная транспортная доступность и инфраструктура одного из самых престижных и экологичных районов Москвы», – говорится в описании.

Однако живет Кокорин не там. Инстаграм супруги спортсмена Дарьи Валитовой полон фото из квартиры с видом на окрестности Арбата. За панорамными окнами – Дом Правительства РФ. Судя по расположению, это ЖК «Новый Арбат». Стоимость квартир без отделки в нем начинается с 75 миллионов рублей. При том, что это далеко не полный перечень имущества Кокорина, футболист мог бы быть и пощедрее в вопросах благотворительности. Вот тогда бы его пример стал по-настоящему ярким.