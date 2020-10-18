Прокуратура: Рыбы в Калмыкии массово погибли из-за нехватки кислорода в воде

Республиканское отделение прокуратуры Калмыкии заявило, что, согласно предварительным данным, рыба в Аршань-Зельменском водохранилище погибла в связи с недостаточно высоким уровнем воды. В формулировке, которой передает заявление ведомства «Интерфакс» причиной смерти называется «недостаток кислорода», возникший «на фоне критического снижения уровня воды».

Также в ведомстве сочли важным напомнить, что водохранилище изначально сформировано из «талых и дождливых вод».

Ранее Sobesednik.ru опубликовал видео, которое снял один из местных жителей. На нем видно, что весь берег на протяжении километров усеян мертвой рыбой, степень разложения которой на первый взгляд выглядит одинаковой. Также вблизи водоема очевидцы жалуются на резкий запах.

О начале проверки отчитывалось региональное управление Следственного комитета.