В Калмыкии всё водохранилище покрыто мертвой рыбой

СУ СК РФ по Республике Калмыкия сообщает, что следователи начали проверку по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище, на которое обратили внимание местные жители. Предварительные причины случившегося пока не оглашаются.

На видеозаписях из публикаций в социальных сетях видно, что километры берега водохранилища полностью покрыты мертвой рыбой, можно разглядеть всплывшие трупы и в глубине водоема. Вокруг летают чайки, а авторы ролика жалуются на очень плохой запах.

Пользователи проводят параллели со случившимся недавно на Камчатке и предполагают, что это могло стать результатом попадания в воду отходов с промышленных предприятий из других регионов. «Ещё одна экологическая катастрофа, теперь в Калмыкии. И никому ничего за это не будет», — комментирует исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.