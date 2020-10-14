Законность указа Собянина, новый iPhone, 100 дней Сафронова. Главное к 14 октября

Apple представила новые версии iPhone 12. Самым ожидаемым отличием стала поддержка 5G, которой в России пока нет. Также в комплекте со смартфоном не будет адаптера зарядки и наушников.

В Совете Европы в очередной раз призвали режим Александра Лукашенко остановить насилие в Беларуси, освободить политических заключенных и начать диалог по конституционной реформе с гражданским обществом, передает Deutsche Welle.

Депутат Михаил Тимонов сообщил, что он с коллегами по Мосгордуме обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой проверить указ мэра столицы Сергея Собянина о переводе 30% офисных сотрудников на удаленку и предоставлении отчета по ним. Законодатели уверены, что подзаконный акт противоречит Трудовому кодексу и Конституции страны в части передачи данных работников третьим лицам. Ранее на это уже жаловались IT-ассоциации. В мэрии запрашиваемые данные не считают персональными, а в Минцифры говорят, что они являются персональными, но передавать их можно и без согласия. «При этом Мэрия оказалась не в состоянии даже собрать затребованные данные», — добавляет Тимонов.

Ряд СМИ поддержали акцию «От статей до статьи» в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Они разместят баннеры с его фото, ведущим на сайт в его поддержку freesafronov.ru. Отмечается, что Иван Сафронов уже 100 дней находится под арестом. За это время следствие не представило никаких доказательств его вины.

Постпредство России в отделении ООН в Женеве сообщает, что российский представитель впервые за 4 года был избран членом Совета ООН по правам человека.

Власти Севастополя вводят в регионе режим повышенной готовности из-за дефицита воды: в единственном хранилище её осталось лишь 15%. Как пишет «Новая газета», вводить подачу воды по графику пока не планируется.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что следствие обнаружило многомиллионные счета ещё шести компаний, связанных с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым. Они были заморожены.