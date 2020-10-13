Минцифры считает законным требование Собянина передавать данные сотрудников

В пресс-службе Минцифры пояснили, что данные, которые по требованию московской мэрии должны подать компании, переведшие 30% своих сотрудников на удаленку (номер телефона, машины, проездного), являются персональными, но это не означает, что передавать их без согласия работников третьим лицам незаконно.

«Считаем, что запрашиваемая информация может быть отнесена к персональным данным, но вместе с тем на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 закона "О персональных данных" с учетом указа президента (...) и ст. 11 ФЗ 68 от 21 декабря 1994 данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных», — приводит «КоммерсантЪ» текст сообщения ведомства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что с соответствующей жалобой к главе Минцифры обратились три крупнейшие IT-ассоциации в России АПКИТ, «Отечественный софт» и «Руссофт», которые уверены, что требования Собянина не соответствуют закону.

С выполнением указа мэра возникли и другие проблемы: все работодатели под угрозой штрафов должны еженедельно загружать сведения о переведенных на удаленку работниках, но сделать это могут не все из-за отсутствия у четырех из пяти фирм электронной цифровой подписи.