Отчеты об удаленке для Собянина: 80% не могут их загрузить, но сайт все равно упал

12 октября работодатели столкнулись с массой проблем, пытаясь загрузить данные о переведенных на дистанционную занятость сотрудниках на сайт московской мэрии. Лишь одна из пяти компаний в принципе может сделать это, многие уверены, что это вообще незаконно, а сама платформа рухнула в первый же день активного использования.

Как рассказал «Ведомостям» омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, для подачи данных их необходимо заверить электронной цифровой подписью (регистрация стоит от 4 тысяч рублей), иметь которую не обязательно и у 80% предпринимателей из малого и среднего бизнеса её нет:

«Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий», — заверил он.

При этом в мэрии признали, что в последний день подачи отчета, 12 октября, их сайт действительно перестал работать из-за слишком сильной нагрузки, передает РБК. Загрузить свои данные работодатели смогут до 19 октября, пояснили там.

При этом «КоммерсантЪ» пишет, что три самые крупные в России IT-ассоциации АПКИТ, «Отечественный Софт» и «Руссофт» пожаловались на Собянина главе Минцифры Максуту Шадаеву: они попросили его предложить мэру отменить решение о сборе данных сотрудников на удаленке. Союзы напомнили, что у компаний нет права собирать персональные данные работников и передавать их третьим лицам, и, получается, что отказ сотрудника предоставить таки сведения о себе становится ответственностью работодателя.

«Мэрия использует ситуацию с коронавирусом как весной, так и сейчас, чтобы выстроить систему контроля и управления жителями», — говорит глава АПКИТ Николай Комлев.

И хотя в мэрии настаивают, что без привязки к имени и фамилии данные не являются персональными, а использовать их будут не для слежки, эксперты все равно отмечают, что номер телефона однозначно является персональными данными, а для его получения и передачи нужно согласие сотрудника.

Напомним, что согласно указу мэра, работодатели обязаны перевести 30% офисного персонала на удаленку, а также загрузить сведения об этом на mos.ru, дополнив их номерами машин, телефонными номерами и номерами «Тройки», «Стрелки» или другого проездного. Тем же фирмам, которые не предоставят отчеты или заполнят их неправильно, московские власти предъявят штрафы.