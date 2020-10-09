Мэрия уточнила, куда работодателю загружать досье на сотрудников на удаленке

Московские власти запустили специальный сервис на mos.ru, куда все работодатели обязаны внести число переведенных на дистанционную форму занятости сотрудников, номера их машин и телефоны, а также количество тех, кто остается работать в офисе.

Для входа в сервис необходимо авторизоваться от имени организации и перейти по вкладкам «Организация бизнеса», «Помощь бизнесу». После загрузки файла с данными можно будет скачать его и проверить, всё ли внесено корректно.

Ранее глава департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов заявил ТАСС, что личные данные нужны для мониторинга пассажиропотока. Он утверждает, что людей не будут отслеживать по предоставленным данным и проверять, работают ли они из дома или нет.

При этом выборочные проверки на предприятиях все же будут проводиться. Тем компаниям, которые не внесут данные, не переведут необходимые 30% сотрудников на удаленку или допустят ошибку при вводе, грозит административный штраф.