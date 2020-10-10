Губернатор Камчатки усомнился в причастности судна к массовой гибели животных

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выложил в своем Instagram пост, в котором он прокомментировал возможную причастность судна к массовой гибели морских животных на дне и берегу Халактырского пляжа.

Ранее стало известно, что утром 23 сентября рядом с Халактырским пляжем проходило судно, сбросившее воды в океан. Его присутствие было обнаружено с помощью специальных спутников.

Солодов сомневается, что прохождение этого судна может иметь отношение к катастрофе, произошедшей в водоеме. «Сам объем (выброшенных вод — ред.) очень незначительный, конечно, он не мог привести к тому эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории, но даже по этому случаю судно 100% будет установлено», — цитирует губернатора «Новая газета».

Ранее эксперты «Гринпис» сообщили о новых смертях животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте. Сообщалось о смерти 95% живых организмов в Авачинском заливе.

Для исследования причин массовой гибели морских животных были приглашены зарубежные ученые.