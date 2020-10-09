В Москве за утро социальные карты в метро пытались использовать 60 тысяч раз

Департамент транспорта Москвы сообщил, что после отключения социальных карт, позволяющих пенсионерам и школьникам перемещаться в общественном транспорте бесплатно или по льготным тарифам, только по состоянию на 8:30 утра и только в метро ими пытались воспользоваться 60 тысяч раз.

«21999 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 59 тысяч раз попытались пройти в метро», — сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что заторов якобы удалось избежать благодаря более чем 300 сотрудникам метрополитена, которые оказывали помощь. Пускали ли пенсионеров бесплатно или им в случае необходимости приходилось покупать билеты, не уточняется.

Напомним, что решение о блокировке социальных карт принял ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Они не будут действовать с 9 октября до 28 октября у пенсионеров, а школьникам их, предположительно, включат 19 октября, когда закончатся внеплановые каникулы.