"Вой волков голодных стал молчанием ягнят": Вышел клип "Ногу Свело!" о протестах

Российская группа «Ногу Свело!» выпустила клип про протестные акции. На кадрах, которые выводятся на экран, запечатлено насилие над протестующими в Беларуси и России. Песня называется «Молчание ягнят».

«Нашей кровью тротуары мыли.

Нам в сердца прикладами стучали.

Мы слова любви давно забыли,

Потому что столько лет молчали»,

— говорится в припеве композиции.

Рассказывая о своем новом клипе порталу TUT.BY, солист группы Максим Покровский пояснил, что различные трагические события сейчас происходят настолько часто, что они уже не успевают выпускать песни, а в релизах больше не хватает места рассказам о том, кто работал над произведением.

«Драматические события разворачивались и продолжают разворачиваться на наших глазах, затмевая процесс создания. И наши песни — это наш ответ, наш способ это проанализировать и пережить», — говорит Покровский.

В череде событий, о которых идет речь, он выделил протесты в Хабаровске, протесты в Беларуси, отравление Алексея Навального, загрязнение воды на Камчатке и недавний случай с демонстративным самоубийством российской журналистки Елены Славиной.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)