Против школьницы, подписанной на паблик о "Колумбайне", не будут заводить дело

Следственный комитет в Красноярске отказался возбуждать уголовное дело против 14-летней школьницы. Ранее она после обыска была доставлена в психоневрологический диспансер для наблюдения в связи с подпиской на паблик «Колумбайн».

СК отказал в возбуждении дела по причине отсутствия состава преступления, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Владимира Васина.

Разбирательство началось по причине поступившего в СК обращения, согласно которому несовершеннолетняя якобы распространяла в конце лета видеоролики с призывами к расстрелам в образовательных учреждениях. Эти данные не были подтверждены.

Отмечается, что всего в ПНД Краснодара были доставлены девять подписчиков паблика.