Злополучный Ан-26 и пропажа уборщицы-спойлера. Главное к утру 26 сентября

Число смертельных жертв авиакатастрофы под Харьковом выросло до 25 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на генпрокурора Украины. Также уточнено, что на борту находилось 27, а не 28 военнослужащих, как сообщалось ранее: одного из курсантов не допустили к полету.

В Харьковской обладминистрации председатель сообщал, что причиной аварии стал отказ двигателя. Ura.ru со ссылкой на сервис статистики Aviation safety network передает, что с 1973 года зарегистрировано более 160 происшествий с участием самолета Ан-26, которые стали причиной гибели почти полутора тысяч человек.

В сельском поселении Повалихинском Костромской области потеряли новоизбранную главу поселения, экс-уборщицу местной администрации Марину Удгодскую. С 1 октября она должна вступить в должность главы администрации, хотя на выборы она пошла по просьбе действующего руководителя администрации Николая Локтева как «спойлер».

Марина Удгодская все-таки связалась с одоносельчанами и сказала, что пока находится на прежнем месте работы, но заверила, что вступит в должность с 1 октября, передает НТВ.

Во Владивостоке тем временем полиция противостоит демократическим требованиям местной оппозиции. Там задержаны двое участников одиночных пикетов за возврат выборов мэра.

Членов партии «Яблоко» Валерию Голилову и Марину Железнякову задержали после окончания пикетирований. Против них составлены протоколы по статье КоАП о нарушении правил проведения массовых мероприятий. На их плакатах, обращенных к ЗакСу Приморского края, было написано «Верните право жителям Владивостока выбирать мэра! Пора навести порядок в городе!», пишет «ОВД-Инфо».

Пенсии и детские пособия с 1 октября россияне смогут получать лишь на карты «Мир». Это касается всех получателей, если те не забирают деньги наличкой или на банковский счет без привязки к карте. Пенсионерам для получения карты «Мир» необходимо обратиться в ПФР, а акцепторам детских пособий – в МФЦ, пишет «РИА Новости».