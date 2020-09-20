Губернатор Курганской области опубликовал выдержки из "Плана Даллеса"

Вадим Шумков, возглавляющий Круганскую область, на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал отдельные части из так называемого «Плана Даллеса», который согласно решению суда считается экстремистской литературой, а кроме этого является фейком из разряда теории заговора.

Об этом сообщает Znak.com. По данным издания, вскоре после публикации эта запись была удалена, но пользователи успели сделать множество скриншотов записи.

Напомним, что «План Даллеса» назван в честь Аллена Даллеса, возглавлявшего в 50-е годы прошлого века Центральное разведывательное управление США. Документ преподносится как план Соединенных Штатов по уничтожению Советского Союза путем распространения пропаганды и морального разложения советских граждан, однако на самом деле единственным историческим источником, в котором можно найти выдержки из документа является роман «Вечный зов» Анатолия Иванова, изданный в 1981 году.