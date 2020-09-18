Суд счел законным отказ ФСБ подозреваемому посетить похороны трехлетнего сына

В Симферополе районный суд не стал рассматривать жалобу на действия следователя ФСБ, который запретил крымскому татарину Руслану Сулейманову сходить на похороны его сына, которому на момент смерти было три года. Сейчас Сулейманов находится в СИЗО, его вина пока не доказана в суде.

«Адвокат просила признать незаконными действия старшего следователя, который отказался удовлетворить ее ходатайство и предоставить обвиняемому Сулейманову возможность принять участие в похоронах сына. Исследовав материалы дела, суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, так как данное обращение уже было рассмотрено в порядке, предусмотренным 59-ФЗ», — приводит «КоммерсантЪ» заявление пресс-службы Киевского районного суда.

Юристы, представляющие интересы Сулейманова, намерены оспорить это решение, они настаивают, что это нарушает его права на уважение частной и семейной жизни.

Мужчина был арестован по подозрению в организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории РФ), его обвиняют в участии в террористической организации. В этом году его сын пропал, а позднее его тело обнаружили в сливной яме вблизи дома.