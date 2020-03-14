Второе дело "Хизб ут-Тахрир" возбуждено по статье о свержении власти

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что 25 крымчанам, подозреваемым в организации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», предъявлено очередное обвинение. В отношении них возбуждено второе уголовное дело, в этот раз по статье 278 УК РФ о попытке насильственного свержения власти, пишет «Интерфакс».

Через 12 дней в отношении подозреваемых будет продлеваться срок ареста более чем на год. Все арестованные настаивают, что у них не было намерений захватывать власть. «Непонятно даже логики, как двадцать человек строителей могут захватить власть в ядерной державе», — цитирует «Интерфакс» Семедляева.

Массовые обыски и задержание 25 фигурантов дела прошли в марте минувшего года. В ФСБ считают подозреваемых «главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир"». В Украине дело не признают и настаивают, что российские силовики преследуют крымских мусульман.

В феврале сообщалось, что лидер российской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на Урале Эдуард Низамов был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

Прим. Sobesednik.ru: Хизб ут-Тахрир — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.