ЛДПР предложила ввести минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей

В Госдуму внесен законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда работающих по срочным трудовым договорам.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента, его авторами являются депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Дмитрий Свищев, Александр Курдюмов, Борис Пайкин, а также сенатор Сергей Леонов.

«Предлагается для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени установить с 1 января 2021 года минимальный почасовой уровень оплаты труда в сумме 150 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ», – указывается в пояснительной записке.

Предполагается, что принятие законопроекта повысит доходы граждан в условиях пандемии и поможет решить проблему доведения уровня оплаты труда россиян до показателей развитых стран.