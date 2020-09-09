СК и прокуратура проводят проверку после урока ОБЖ в школе под Тюменью

Ситуацией с незаурядным уроком ОБЖ по противодействию терроризму в школе города Ишим заинтересовались управления СК и прокуратуры по Тюменской области.

Напомним, 4 сентября в школе №2 педагоги инсценировали захват учеников пятого класса в заложники. Трое мужчин в камуфляже и масках зашли в кабинет, заблокировали выходы и заявили, что все дети взяты в заложники. О таком игровом способе рассказать о правилах поведения при теракте не были предупреждены ни дети, ни родители.

Известно, что в классе был ребенок с больным сердцем, которому позже пришлось вызывать скорую медицинскую помощь, пишут «Такие дела».

Теперь силовые ведомства проводят проверку по факту нестандартного педагогического подхода. Директриса школы Татьяна Изох утверждает, что родители исказили информацию о произошедшем.