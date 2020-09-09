В школе под Тюменью инсценировали захват террористами в рамках урока ОБЖ

В городе Ишим Тюменской области местные органы управления образования начали проверку в школе №2 по причине проведения урока «Мир без террора».

Необычный урок по ОБЖ решили провести в пятом классе во время контрольной. В кабинет вошли три человека в масках и камуфляже, заявив, что класс захвачен. Один мужчина загородил дверной проем, второй — подоконник, а третий — сел за учительский стол.

После, увидев испуг у детей, они начали объяснять, что это постановка, чтобы проверить, насколько обучающиеся верно действуют в подобных условиях, пишет «Новая газета». Известно, что одному ученику пришлось обратиться в медпункт.

Фото с показательного урока были распространены в соцсетях образовательного учреждения, но позже сообщение об уроках «Мир без террора» были отредактированы.

Директор школы Татьяна Изох утверждала в комментарии 72.ru, что информация об уроках в интернете была преподнесена неверно, а с родителями сейчас ведется разъяснительная работа.