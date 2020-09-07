Восемь соратников опального схиигумена Сергия лишены сана

Суд Екатеринбургской епархии лишил сана священников, которые продолжали сослужение с опальным схимонахом Сергием.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу епархии, сана лишены шесть священников и два диакона. Отмечается, что решение должен утвердить митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Самого Сергия вызывали в суд 7 сентября. Он не явился, сославшись на недомогание. Теперь епархиальный суд планирует рассмотреть дело схимонаха 9 сентября.

С середины июня схиигумен находится в Среднеуральском женском монастыре, отказываясь покидать обитель.