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23 августа, воскресенье

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Убивший девятилетнюю девочку житель Саратова получил пожизненный срок

Общество
11:59, 24 августа 2020

Убивший девятилетнюю девочку житель Саратова получил пожизненный срок

Саратовский областной суд приговорил признанного виновным в убийстве девятилетней школьницы к пожизненному заключению.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката семьи потерпевших Александру Бакшееву. «Туватин приговорен к пожизненному лишению свободы», – сказала она.

Напомним, трагедия произошла осенью прошлого года. Девочка пропала утром по дороге в школу, а на следующий день ее тело обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего местного жителя Михаила Туватина, ему предъявили обвинение по статьям 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). 

Как сообщили в пресс-службе суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Отмечается, что суд исходил из конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личность подсудимого. «В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений – ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой», – говорится в сообщении. 

По данным источника агентства в силовых структурах, Туватин был судим шесть раз, в том числе за изнасилование малолетней учащейся той же школы, что и погибшая.

Бакшеева ранее сообщила, что судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование Туватина в институте имени Сербского показало, что он был вменяем и не находился в состоянии аффекта, однако выявило у мужчины расстройство сексуального предпочтения.

Рубрика: Общество

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