Группировка МЧС России из 150 человек покинула Бейрут после спасательных работ

Российские врачи и спасатели, оказывавшие помощь в Бейруте после взрыва, покинули Ливан.

Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности с 5 августа в Бейруте работала группировка в составе около 150 человек.

Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Были уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погиб 171 человек, пострадали около 6 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

5 августа в Бейрут прибыли спасатели МЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим от взрыва и участвовать в поисковых операциях. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.

В четверг, 13 августа, представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков.