В Амурске 21-летнюю сироту оштрафовали на 50 тысяч за "организацию митингов"

Девушке из Амурска Анастасии Спировой выписали пять протоколов за ряд административных нарушений. Как пишет Dvhab, в них 21-летней сироте приписывается организация несогласованных акций и создание помех движению транспорта на протестах в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

«Ее зовут Анастасия Спирова, 21 год, стоит в очереди на квартиру как сирота. У нее заработок в месяц 24 тысячи рублей, а тут такие штрафы. Дело в том, что Настя была администратором крупной группы жителей Амурска в WhatsApp — думаю, поэтому ее и посчитали организатором митинга», — рассказывает её подруга Татьяна Тахватулина.

Также издание напоминает, что ранее оштрафован на 10 тысяч был Валентин Квашников, Хабаровский активист также известный как Фредди. Ещё на 500 рублей его оштрафовали за нецензурную брань. Кроме того, восемь суток ареста сейчас отбывает водитель «фургаломобиля» Ростислав. Последний даже объявил в знак протеста голодовку: он не ест уже неделю:

«До сих пор не было ни прокурора, ни медика. Ростислава никто не проверял, не осматривал вообще. При этом идут уже седьмые сутки, с тех пор как он отказался от еды, — говорит его друг Андрей Маклыгин. — Судя по голосу состояние у него очень плохое. Ростислав вялый, видно, что на голодовке провел неделю, силы его покидают».