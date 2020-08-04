В сетях появились призывы на субботнюю акцию в поддержку Хабаровска

В соцсетях начали появляться призывы к солидарности с Хабаровском. На это обращает внимание Znak.com.

В постах говорится о необходимости публично продемонстрировать свою поддержку хабаровчанам в один из грядущих выходных дней. Там также говорится, «Россия, просыпайся» и «Хватит терпеть!»

В ролике, на который ссылается издание, также содержатся политические лозунги, выражающие недовольство действующим руководством страны. Кроме поддержки Хабаровска также предлагается выступить «за прекрасную Россию без Путина»: «Прекратим этот беспредел вместе!» — говорится в ролике. Кроме того, на записи приводятся кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов избивают дубинами протестующих.

Подобная акция состоялась в прошлую субботу, когда во многих городах страны десятки, где-то сотни людей вышли поддержать Хабаровск. В результате в ряде городов произошли массовые задержания. Всего было задержано 66 человек.

В самом Хабаровске митинги в защиту экс-губернатора Сергея Фургала проходят уже 25-й день подряд. Как следует из трансляции в Instagram издания Dvhab, пока митинг малочисленный, что можно объяснить сильным ветром и дождем, продолжающимися в регионе.