Мерседес "как у игуменьи" обнаружился в Самарской епархии

В ведении Самарского митрополита Сергия есть точно такой же автомобиль, как у настоятельницы Покровского монастыря на Таганке. От него не хотят избавляться даже после воззвания патриарха.

Недавно патриарх Кирилл призвал священников и архиереев отказаться от использования роскошных иномарок. Отповедь последовала за скандалом, который был вызван из-за того, что в собственности настоятельницы столичного Покровского монастыря игуминии Феофании обнаружился Mercedes S500 4Matic стоимостью примерно 9,5 миллионов рублей. Однако в церковной власти она такая не одна.

Ещё раньше, в 2014 году машина того же поколения Mercedes S500 была записана на Самарскую епархию. Судя по данным с сайта ГИБДД, продавать ее не собираются. В электронной базе только одна отметка – о первичной регистрации 6 лет назад.

Передвигается на ней глава епархии – митрополит Сергий (Полеткин). Так же, как в случае с игуменией Феофанией, под его руководством находится гостиница для паломников – «Радонеж». Правда, по уровню комфорта она сильно уступает пятизвездочному гостинично-оздоровительному комплексу на Таганке.

Гостиница "Радонеж"

Есть и те, кто прислушался к словам патриарха Кирилла. Toyota Land Cruiser 2010 года, приписанный к Архангельской Епархии, обрела нового владельца 23 июля нынешнего года – как раз на той неделе, когда глава церкви посоветовал избавиться от роскошных авто.

Новым владельцем Toyota стало другое юридическое лицо. Изменение собственника произошло в результате «совершения сделки купли-продажи, вступления в наследство, судебного решения и др». Ранее за рулем этой машины видели архангельского митрополита Даниила (Доровских) и монахиню Серафиму (Голубку) — казначея местной епархии.