Пашаев: сожительница водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, обратилась в суд

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, намерена добиться статуса потерпевшей в суде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

«Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина обратилась, если я не ошибаюсь, в Тверской суд Москвы с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей», — рассказал адвокат.

Пашаев отметил, что «такого понятия в законе, как гражданская жена, нет, соответственно непризнание ее потерпевшей нам кажется законным и обоснованным».

Между тем адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский говорит, что не в курсе, подавалась ли действительно данная жалоба.

«Но могу сказать, что всю жизнь боролся за то, чтобы гражданские супруги в рамках таких дел признавались потерпевшими. Все-таки это не чужой Захарову человек, а фактически жена, с которой они долгое время были вместе», — подчеркнул юрист. Также он отметил, что есть большая вероятность отказа следствия признавать сожительницу Захарова потерпевшей.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.