Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации

Депутат городского парламента Новосибирска от «Единой России» Сергей Бондаренко в своей предвыборной агитации использовал фразу из песни Андрея Макаревича. Музыкант объяснил изданию «Подъем», что единороссов он не поддерживает и разрешения на это не давал. Теперь Бондаренко ждет суд с известным исполнителем и оппозиционерами.

«Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. «Единая Россия» никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я ещё потребую компенсацию. Думаю, что да [буду подавать в суд]. Я его знать не знаю», — заявил Макаревич.

На строчки «В бурю лишь крепче руки» на билборде Бондаренко обратил внимание кандидат в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко, рассказавший об этом в своем Facebook. Теперь оппозиционер намерен добиваться снятия единоросса с выборов через суд: «Завтра обращаемся в избирком и затем в суд. Оппозиционного кандидата за такое в момент сняли бы с выборов. Что думаете? Как поступит суд с матерым единороссом?» — пишет он.