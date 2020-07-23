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23 июля, четверг

[13:53]10% россиян испытывают постоянную нехватку денег до зарплаты
[13:44]Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации
[12:37]Мельконьянц о голосовании в течение трех дней: "Грош цена такому удобству"
[11:40]Памфилова об удалении опроса ЦИК: "У кого больше ботов, тот и побеждает"
[11:06]"Такое время": Политолога Крашенинникова задержали за неуважение к власти
[10:33]В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала
[09:53]Эксперт: Для субсидии на оплату ЖКХ нужно собрать "килограммы документов"
[09:11]Дегтярев обратится в Москву с просьбой снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
[08:34]Уход Калины, конец Госдумы и неудачное голосование ЦИК. Главное к утру 23 июля

22 июля, среда

[17:57]Лидеров КПРФ в Хабаровске подозревают в организации незаконной акции протеста
[17:49]Мосгорсуд отменил продление ареста четверым полицейским по делу Голунова
[17:05]Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС
[16:42]"Иначе мы потеряем страну": Леонтьев хочет лишить молодежь избирательных прав
[15:58]Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы
[15:43]"Чемодан, билет, Самара!" В Хабаровске митинги проходят 12-й день подряд
[15:26]Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране
[15:18]Полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде
[14:56]Жириновский опроверг свои слова о том, что не уговаривал Фургала уйти в отставку
[14:52]В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы
[14:42]Врача "скорой" из Твери доставили на допрос под Краснодаром и не отвезли обратно
[14:23]В Люблине второй раз за неделю крупное ДТП. Эксперты считают, надо сужать дороги
[14:12]В Госдуме считают, что вакцинацию против коронавируса нужно проводить постепенно
[14:04]Россиянам компенсируют от 5 до 15 тысяч за путешествия по списку Ростуризма
[13:49]В РФ предлагают выкупать квартиры одиноких пенсионеров
[13:20]ВЦИОМ: 52% россиян не устраивает, как они живут. Лишь 20% верят в улучшения
[12:52]Мужчине, захватившему заложников в Луцке, предъявлено обвинение
[12:18]Загоревшиеся аппараты ИВЛ разрешили использовать. "Ростех" уже выделил 7,3 млрд
[11:50]Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом, захватившим автобус
[11:26]"Ъ": Следствие пытается лишить Фургала всех адвокатов и уговорить признать вину
[11:20]Носительство ВИЧ исключили из возможных причин для запрета на усыновление
[11:04]Сбербанк стал владельцем сервиса "Яндекс.Деньги"
[10:37]Власти Чечни закупят золотые награды с бриллиантами, рубинами и изумрудами
[10:29]Только 17% россиян обращаются к медикам при укусах клещей
[10:02]"Наш очень дорогой председатель": МГД не проверит, откуда у Шапошникова 2 млрд
[09:29]Врачебная комиссия выписала шамана Габышева из психдиспансера
[09:00]В Чечне учителя жалуются на требования комментировать посты в поддержку Кадырова
[08:00]Бесстрашный Дегтярев, заложники в Луцке, стрельба в Чикаго. Новости к утру 22 июля

21 июля, вторник

[17:51]Двум морякам из РФ дали в Греции более 250 лет колонии за перевозку 20 нелегалов
[16:53]Офицер Росгвардии, отправивший срочника в кому, получил 2 года условно
[15:04]"Благими намерениями дорога в ад": Госдума приняла закон о 3-дневном голосовании

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Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации

Общество
13:44, 23 июля 2020

Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации
Андрей Макаревич // Фото: Global Look Press
Андрей Макаревич // Фото: Global Look Press

Депутат городского парламента Новосибирска от «Единой России» Сергей Бондаренко в своей предвыборной агитации использовал фразу из песни Андрея Макаревича. Музыкант объяснил изданию «Подъем», что единороссов он не поддерживает и разрешения на это не давал. Теперь Бондаренко ждет суд с известным исполнителем и оппозиционерами.

«Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. «Единая Россия» никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я ещё потребую компенсацию. Думаю, что да [буду подавать в суд]. Я его знать не знаю», — заявил Макаревич.

На строчки «В бурю лишь крепче руки» на билборде Бондаренко обратил внимание кандидат в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко, рассказавший об этом в своем Facebook. Теперь оппозиционер намерен добиваться снятия единоросса с выборов через суд: «Завтра обращаемся в избирком и затем в суд. Оппозиционного кандидата за такое в момент сняли бы с выборов. Что думаете? Как поступит суд с матерым единороссом?» — пишет он.

Фото: Facebook Сергея Бойко

 

Теги: #"Единая Россия"

Рубрика: Общество

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