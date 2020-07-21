Кабмин хочет запретить иностранцам и "экстремистам" входить в религиозные группы

Правительство выступило с инициативой запретить всем иностранцам становиться членами религиозных групп. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Как отмечает «Медиазона», государственная регистрация «религиозным группам» не требуется, а их деятельность заключается в проведении обрядов, совместных молитвах, а также в продвижении религиозных учений. При этом сейчас в них могут участвовать не только граждане России, но и «иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие на территории» страны.

Кроме того, в подобные группы хотят запретить вступать всем, кто находится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В настоящий момент в этот список, например, включены журналистка Светлана Прокопьева и активист Егор Жуков, осужденный по «московскому делу».

В кабмине считают, что такие ограничения помогут предотвратить «участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию».